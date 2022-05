Thierry VIALLY

Ingénieur projet Automatismes et Systèmes au sein d'Ekium, j'oriente ma carrière dans le développement et la mise au point de programmes automates tout en gardant un œil critique sur le procédé concerné.



2017 : Conception, développement, mise en service d'une boucle d'eau hautement purifiée chaude et d'une station de décontamination thermique à Marcy l'étoile sur le site de Sanofi Pasteur



2014 - 2016 : Conception, développement, mise en service et qualification de boucles d'eau purifiée froide à Marcy l'étoile sur le site de Sanofi Pasteur



Mes compétences :

Programmation c

Programmation C++

STEP 7

PCS 7