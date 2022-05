Thierry WUIOT

Bonjour



En pleine force de l'âge, en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels, je suis un homme foncièrement altruiste et ouvert.



Mon parcours professionnel opérationnel, riche et varié, m'a permis d'occuper de nombreux postes aux trois stades ; de l'exécution, la mise en oeuvre et la conception.



D'une capacité d'adaptation hors norme, l'écoute, l'analyse, la conceptualisation, la banalisation et la traduction en acte de gestion pour rendre l'outil opérationnel sont mes points forts.



Tenace comme le Cancer, mon signe, je suis animé par une volonté farouche de réussir. Tenter d'offrir des solutions aux problèmes est mon crédo.



Chef dans l'âme, "commander de coeur pour faire adérer d'amitié" est ma phylosophie du management.



Mes compétences :

Polyvalence

Ouverture d'esprit

Adaptabilité