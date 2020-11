Thierry Zaenger RESPONSABLE SENIOR

Avec mes 20 ans d'expérience et une belle évolution de carrière dans les achats, je suis aujourd'hui spécialisé dans l'optimisation des achats et la négociation. Je sais écouter les demandes, lire un plan technique, formuler les besoins précis et mener les actions nécessaires pour atteindre l'objectif fixé en vue d'une efficacité économique. Doué d'une grande capacité d'adaptation, j'aime être réactif dans la performance avec comme seul objectif la pérennité de l'entreprise.



Mes compétences :

Enterprise Resource Planning

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Word 2000

WinDev

Negotiation Skills