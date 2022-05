Thierry ZOU

Je suis un adepte de quatre grands principes qui m'ont permis jusqu'ici d'arriver à trouver une solution aux problèmes qui me sont présentés et qui doivent être résolus les voilà :



ECOUTER ENTENDRE COMPRENDRE AGIR



si tout un chacun prend le temps d'écouter l'autre cela représente plus de 50% de la compréhension de son message.



je me suis donc présenter à vous ainsi car selon moi le dialogue est important dans tout ce que l'on fait dans la vie.



Ceci étant je suis le gérant d'une structure AZ BUSINESS CONSULTING. j'apporte mes connaissances à tous ceux qui en ont besoin surtout dans le domaine de la gestion aussi bien financière que pour les ressources humaines.Je propose aux artisans de faire à leur place les tâches ingrates (administratives, commerciales, sociales et fiscales) je propose aussi mes services dans la réalisation de dossier d'aides aux entreprises.



Actuellement j'occupe de nouvelles fonctions au sein d'une association AMCDE Corporation je suis labellisé NACRE. A ce titre j'aide et assiste les porteurs de projets sur les trois phases métiers.



Aussi, je suis le représentant en Guadeloupe d'une plateforme d'externalisation. Cette fonction me permet de réduire les coûts de traitements des différentes fonctions de l'entreprise.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Autonome et responsable

discret

Rigoureux créatif pragmatique