Thomas APREA

Depuis janvier 2013 j'ai pris la fonction de Directeur Administratif et Comptable au sein de FONCIA Grand Delta à Vitrolles.



Membre du comité de direction, je suis en charge d'une équipe comptable de 8 personnes travaillant sur les métiers de syndic et gestion locative.



Véritable relais entre la direction comptable mandant Foncia Groupe, les équipes comptables et les gestionnaires métiers, je recherche avant tout à améliorer en permanence les choses et trouver l'alchimie entre les services pour que l'entreprise progresse au quotidien.



Mon profil : curieux, orienté business, et force de proposition



Mes compétences :

Organisation et supervision d'équipes comptable

Reporting

Optimisation du système d'information

Révision et arrêtés comptables périodiques

Mise en place et fiabilisation des process

Budgets : création, contrôle et analyse

Mise en place outils d'analyse et performance

Gestion

Comptabilité

Relation avec partenaire extérieurs : CAC Banques