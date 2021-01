Thomas BACHARZYNA

Construire et faire croître des marques fortes et pérennes qui ont un impact quotidien dans la vie du consommateur est ce qui m'inspire.



Fort d'une double expérience, entrepreneuriale et en agence de communication, je me passionne depuis 13 ans pour la création de valeur pour les marques dont j'ai la responsabilité.



Dans un environnement où les mutations sont de plus en plus rapides et restructurent des pans entiers de l'économie, être en parfaite adéquation avec les attentes consommateurs (excellence produit, qualité du service, approche omnicanal) donne un rôle majeur au marketing.



Je suis un manager expert en stratégie de marque, communication et digital avec une double culture agence créative et entrepreneuriale



----

CONNAISSANCE DES SECTEURS :



Services B2C (téléphonie mobile, financiers, loterie nationale,Vinci Autoroutes)

FMCG (Danone, Kraft, D.E. MasterBlenders 1753, Fleury-Michon)

Automobile (Michelin)



----

MES COMPETENCES CLES :



Plateforme de marque (vision stratégique et positionnement)

Marketing de l'offre (développement et positionnement produit&services)

Conception et implémentation de plans de communications online et offline (TV/Print/Radio/Display/Mobile/Programmatique/Social Media/Brand Content/SEM)

Marketing client (acquisition client, CRM/Fidélisation, UX)

Management d’équipes / Orchestration des différentes compétences sur un projet

Gestion opérationnelle P&L

Fort esprit entrepreneurial : ambition, agilité, résilience, ténacité et pragmatisme.

Orienté KPI et résultats.

Forte appétence technologique

----

PARLONS NOUS !

t.bacharzyna@free.fr / 0695433421

----

# Marketing Director # Communications Director # Head of communications # Brand Director # Marketing Strategy # Start-up # Entrepreneurship # Digital Marketing # Advertising # Brand Equity # P&L Responsability # Market Research # Communication Plan # Omnicanal # Media Planning # Customer Insight # Team Management # People Development # Geek # B2C # Brand Platform



Mes compétences :

Project manager

Digital strategy

Marketing

Communication