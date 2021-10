Thomas BOREL

Le Cabinet AiRH propose un service d'externalisation des ressources humaines, englobant l'ensemble des problématiques que peut rencontrer un dirigeant/ manager de société.

Nous proposons plusieurs pôles d'accompagnement RH :

- Un pôle paie, notre expérience et notre expertise vous garantissent de bénéficier d'un service sûr et efficace, souvent bien moins couteux et plus qualitatif qu'un service intégré, notamment grâce à notre veille permanente mutualisée auprès de tous nos clients.

- Un pôle ressources humaines, les problématiques paie s'accompagne bien souvent de sujets Ressources Humaines. Nous apportons ces services à nos clients, afin d'offrir une prestation complète d'accompagnement. Nous intervenons entre autres sur :

o la mise en place du document unique (DUERP) ;

o la gestion des carrières, entretiens professionnels, les fiches de postes, le financement de la formation professionnelle ;

o lAudit RH (avant RH, expansion...).

- Un pôle formation, certifié Datadock et Eq-i 2.0. Notre objectif est de pouvoir transmettre notre savoir à nos clients, et à leurs salariés. Nos domaines dexpertises : le développement de l'Intelligence Emotionnelle ("savoir-être"), la mise en conformité RH des entreprises, l'accompagnement au recrutement, la paye.