Thomas CAPELLI

Problem solving addict ...... The best way to predict the future is to create it.



PROJECT MANAGEMENT / FROM SCRATCH



Passionné par l'innovation et la création d'entreprises.



Branding & Product Design / UI - UX / Motion

Digital Marketing Strategy & Growth Hacking

SEO / Traffic Management / Social Media

Frontend development - Framework & CMS

Legal / Strategic financial management

Customer Relation Management & PMO

Business Development & Press relation

Marketing Video & Sound Design



STARTUPS - #ENTREPRENEURSHIP



REALESTECH

Fondateur de Homeliber, agence immobilière 100 % en ligne qui simplifie et

accélère les transactions.

De l'estimation à la vente définitive, vendeurs, acquéreurs et agent accèdent

en temps réel à l'évolution du projet sur une interface dédiée.



PROPTECH

Développement de Je Rêve dune Maison : accélérateur TheFamily, levée de

fonds +1,5M

(business angels : fondateurs SeLoger, Marmiton, BilletReduc, etc).



FINTECH

Lancement et développement de FriendsClear en France, levée +2M (Arkeon

Finance) Pionnier du financement participatif, contribution à la nouvelle loi

autorisant le financement participatif en France : Loi 2014-1 du 2 janvier 2014

créant une brèche dans le monopole bancaire français. Financement de

projets entrepreneuriaux non financés par les banques.



IMMOBILIER - #SALES



Cabinet Gerasco

Immocity

Fabel Conseil

Cabinet Larigaudry

Terrasse & Cie

Cabinet Charles Baumann



Vente de l'immeuble vide et occupé

Particuliers et entreprises

Droit de la propriété, indivision, servitudes

Copropriété et statut des biens immobiliers

Avis de valeur, obligations réglementaires



FORMATION



ESPI PARIS (Ecole Supérieure des Professions Immobilières)

Gestionnaire des Affaires Immobilières d'Entreprises, Expertise Immobilière



Panthéon Assas - Economie-Gestion (spécialisation sciences économiques)



MAIL : thomas.louis.capelli@gmail.com