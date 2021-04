Thomas D'aquin AVORÉ SIMBÉ (SIMBÉ AVORÉ THOMAS D'AQUIN)

Je suis Doctorant Ph.d en Sciences politiques à l'Université de Douala, option sociologie politique, spécialisé en Analyse des Politiques Publiques. Je suis titulaire d'un Master ou DEA en science politique obtenu à l'Université de Dschang. Mon mémoire portait sur les politiques publiques du paludisme et avait pour titre "Les politiques publiques de traitement du paludisme dans l'arrondissement de Mbouda (1952-2014)". J'ai brillamment défendu cette thèse en 2016 devant un jury composé d'imminents Enseignants de science politique et j'ai au final obtenu la mention très bien avec félicitations du jury. Je suis également titulaire d'une licence et d'une maîtrise en Droit public obtenues à l'Université de Ngaoundéré et d'une autre maîtrise en Science politique obtenue à l'Université de Dschang.



Je suis enseignant de profession depuis 2012. J'ai commencé à enseigner dans les lycées et collèges du Cameroun où je dispensait avec brio les cours d'histoire-géographie-ECM et les cours de Droit. Ainsi, j'ai modestement contribué à la formation de plusieurs jeunes camerounais qui sont aujourd'hui étudiants dans nos Universités et hauts cadres de notre administration. Depuis 2017, après l'obtention de mon Master, j'enseigne au niveau supérieur plus précisément dans les IPES (Institut privé d'enseignement supérieur). Ainsi, je suis actuellement en service à l'ISTAG et au CEFRAMA où je dispense les cours de Communication politique et de sociologie de la communication aux étudiants des filières communication et journalisme.



Je suis également analyste politique et passionné du monde des médias. J'ai ainsi servi dans certains médias au Cameroun en tant que consultant à l'instar de Royal FM, Galaxie FM, RAD FM, InfoTV.