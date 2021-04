Thomas DEFRANCESCHI

Fort de plus de cinq ans d'expériences tant chez un aménageur - lotisseur que chez un promoteur immobilier ou bien encore chez un administrateur de biens, j'ai pu participer aussi bien à la gestion de copropriétés que de la construction de logements individuels ou collectifs.



De plus associée à cette expertise terrains, ma formation juridique en Droit immobilier, urbanisme et patrimonial me confère de solides outils me permettant d'appréhender diverses problématiques liées au secteur de l'immobilier tant privé que social.



Mes compétences :

Pathologie du bâtiment

Contentieux de l'immobilier

Comptabilité de la copropriété

Gestion locative

Gestion des copropriétés

Droit de l'immobilier