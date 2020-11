Thomas DELCOURT

Savez-vous si votre entreprise bénéficie de l’ensemble des aides proposées par les différentes administrations Sociales et Fiscales ?

N’avez-vous jamais eu l’impression de surcotiser ?

Vos charges sont en constante augmentation chaque année.



Le groupe pour lequel je travaille est un acteur incontournable sur le marché de l’audit des charges sociales et fiscales des PME.



Notre savoir-faire consiste à:



• Recherche de Subventions, Crédits, Aides etc…

• Analyser l’ensemble de vos contributions Sociales et Fiscales ;

• Récupérer le trop versé dans le délai des prescriptions autorisées par les administrations ;

• Harmoniser vos cotisations et taxes ;

• mise en place des dispositifs d’exonérations et d’allègements possibles.



La récupération et la réduction de vos charges est un enjeu important pour votre compétitivité : alors pourquoi attendre ?

Mettez-nous à l’Épreuve, l’étude est gratuite et sans engagement !



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et, disponible afin de vous présenter plus précisément notre approche d'audit.



Mes compétences :

Télécommunications

Internet

Téléphonie mobile

Externalisation

VPN