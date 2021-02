Thomas DESNOT

Notre mission : vous apporter sécurité, visibilité et conseil afin de pouvoir vous concentrer sereinement sur votre croissance.



Altyma EXPERTS accompagne les entrepreneurs au quotidien en leur proposant une offre de services dédiée alliant expertise, conseil et digitalisation.



Altyma EXPERTS, cabinet innovant d'expertise comptable, d'audit et de conseil, propose à ses clients une approche globale et personnalisée à 365°.



Altyma EXPERTS fédère un réseau interprofessionnel de partenaires qui se distinguent tous par leurs expertises, leurs compétences, et qui partagent le même sens de l'excellence.



Expertises sectorielles : services aux entreprises, métiers du SYNTEC, Economie numérique, services informatiques, SSII et éditeur de logiciels, NTIC et télécommunications, Ingénierie, Conseil et Bureau d'Etudes, Formation et Recherche, Franchise, Distribution et Négoce, Economie sociale et solidaire, Associations et Fondations, Economie du Sport, Industrie et Production.



