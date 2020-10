Auto-entrepreneur : Montage audiovisuel et création de site web avec le cms WordPress



Compétences dans trois domaines :

- Montage audiovisuel : Media Composer, Davinci Resolve et Fusion Studio

- Création de sites Internet avec WordPress + html/css

- Bureautique : Office 365, travaille à distance



Désireux dapprendre, motivé et disponible, contactez-moi pour des renseignements.



A très vite sur vos projets -)



Bien à vous,

Thomas Goursaud

https://thomasgoursaud.fr/une-double-competence-montage-video-et-creation-de-site-internet/