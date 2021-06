Thomas GUÉGAN-LEGEAY

Contrôleur de gestion depuis près de 10 ans, voici les compétences que je peux vous apporter :



- Clôtures mensuelles et analyses des écarts vs Histo et Budget en anglais,

- Construction budgétaire et reprévisions multi-filiales et multi-canaux,

- Suivi des recettes (volumes, CA, marge) et valeur de stock pour un périmètre de chiffre d'affaires annuel de plus de 2,6 milliards d’euros,

- Calcul et contrôle de cohérence des prix de revient selon différentes modalités,

- Calcul de la partie variable des rémunérations,

- Refacturation des établissements de santé,

- Développement, amélioration et rédaction de procédures de plusieurs outils (ERP),

- Accompagnement des acheteurs lors des rendez-vous fournisseurs,

- Capacité à négocier avec des interlocuteurs variés (Comex, directeurs de BU, opérationnels...).



Mes compétences :

Pricing

Marketing

Grande distribution

Hôtellerie

Revenue Management

Finance

Contrôle de gestion

Optimisation

Excel