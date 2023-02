Thomas KIENER

Après 18 ans d'expérience en informatique, côté MŒ en COO/POO, puis côté MOA en analyse & conception et dernièrement en gestion de projet digital, conscient des évolutions technologiques dans mon secteur d'activité, ayant validé ma montée en compétences en ingénierie de données,

je souhaite intégrer le poste de Data Engineer !

Autonome, rigoureux & passionné par l'innovation sont mes atouts pour réussir !



Montée en compétences en Ingénierie de Données

Data Engineering Upskilling - Mars 2021 à janvier 2023

- Bootcamp Data Engineer

DataScientest/ Mines ParisTech Oct. 2022 à Janv. 2023 - 3 mois

Big Apple PI

Projet fil rouge de création de database, d'APIs et de dashboard, afin d'être informé en temps réel des actualités du NY Times (metatag & COVID)

- Bootcamp Data Science

Le Wagon Juil. à Oct. 2022 - 3 mois

Covid Time Series Prediction

Projet pro en équipe pluridisciplinaire permettant dacquérir des données massives de lUniversité dOxford et de modéliser une database pour prédire l'évolution de l'épidémie COVID

- Training Front Tech Manager

Matrice/ UVSQ Mars à Nov. 2021 - 8 mois

Bavard'Âge Création dune WebApp de messagerie instantanée adaptée aux Seniors



Chef de projet numérique

Le Lien - Novembre 2021 à juin 2022

Au sein de lassociation en charge des dispositifs dinsertion et daide au logement (4000 dossiers / 500 logements) et de la mission Protection Enfance (470 MNA) du 78 / 92, à la DAF & RH, mon intervention, en mission de conseil en gestion de projet digital sur laudit du projet de transformation digitale du SI et le développement des outils de communication, a permis la validation de la solution par les utilisateurs et une amélioration du site

Environnements technique et fonctionnel :

Ms VBA-XL/Tableau/PowerBI/PowerAps, CMS Wordpress, Trello, Agile, Figma, RunMyProcess PAAS, MongoDB, Json, API Parcours Médico-Social, Gestion Locative, Comptabilité, Affacturage, Analytics



Consultant Fonctionnel

Océane Consulting - Janvier 2018 à décembre 2020

À la direction Consulting, je suis intervenu en mission de conseil en AMOA (2 ans) en tant que :

PMO BNP Paribas CIB et la réalisation d'une base de données RGPD déstinée aux consultants Consultant fonctionnel confirmé

Capgemini-Sogeti - Avril 2001 à décembre 2017

À la direction Applications Services, je suis intervenu en missions de conseil sur divers rôles :

Assistance à MOA (7 ans 4 mois), puis Gestion de projet MOA (3 ans)

Chez Sogeti-Transiciel (filiale de Cap Gemini dès 2005), je suis intervenu en missions de MŒ (5

ans)



Concepteur-Développeur informatique

Best Group - Octobre 1999 à mars 2001

Concevoir, développer et tester une base de données et des rapports