Thomas LAMORTE

D’un profil manager communicant, commerçant et leader, je fais le métier de directeur de magasin depuis une dizaine d’années, j’ai aussi participé à de nombreux projets régionaux transversaux sur la conduite du changement :



- mise en place de pratiques managériales centrées sur le bien être des

collaborateurs

- "recruter former et intégrer autrement"

- mise en place de la "convergence" des métiers en magasin

- intégration des Y en entreprise

- chef de file Darty Campus

- préparation des équipes à la digitalisation



La transformation des entreprises face au changement

passera par une stratégie cross canal adaptée, une culture d’entreprise

centrée sur le bien être des collaborateurs, et par la volonté et la capacité

d’adaptation de ses dirigeants sur la notion de partage et de confiance en cassant les organigrammes préétablis.



Mes compétences :

Performance

Communication

Leadership

Management opérationnel

Service client