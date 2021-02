Thomas LE BRIS

Je suis un Docteur en physique issu de l'Ecole des Mines de Douai. Lors de ma thèse, j'ai pu travailler sur différentes applications industrielles de production d'énergie, notamment dans le domaine de la combustion de la biomasse et du charbon pulvérisé. J'ai par la suite étendu mon travail à d'autres moyens de production d'énergie et au bâtiment.



C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose des études calcul numérique de mécanique des fluides (CFD) en portage salarial pour vos installations énergétiques.



Une étude de CFD peut avoir différentes utilités : vous faire économiser des essais de prototypage, prévoir vos émissions polluantes comme les oxydes d'azotes (NOx), ou encore identifier l'origine d'un problème.



Vous pouvez me contacter :

thomaslebris(at)gmail.com

tel : 06.50.200.210



Mes compétences :

Biomass

combustion

Gazéification

Modelling