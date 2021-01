Avec plus de 15 années d'expérience dans la Vente et le Marketing, mon projet professionnel est aujourd'hui de rejoindre une équipe commerciale pour développer en France et à l’international une importante activité existante et lancer de nouvelles offres B to B.

Interface entre l’entreprise et ses partenaires externes, je transpose la stratégie en plans d’actions commerciaux et j’assure la promotion de l’offre auprès des clients.

Riche d’une expérience confirmée dans la vente de solutions techniques et la gestion de clients dans un environnement multiculturel, je dirige l’activité commerciale, depuis l’encadrement opérationnel de l’équipe jusqu’au suivi des budgets et des résultats, en passant par le développement professionnel et humain des collaborateurs.

La diversité et la complémentarité des missions du Directeur Commercial, nécessitant des qualités d’organisation et de communication, répondent à mon désir d’entreprendre et de mettre la qualité de la relation humaine au service de l’atteinte de résultats ambitieux.



Homme de réflexion et d'action, animé d'un esprit d'équipe et de service, je suis particulièrement motivé pour m'impliquer avec vos équipes dans votre essor commercial, comme je l'ai fait auparavant en tant que Responsable Commercial chez MacDermid et DuPont de Nemours, ou Responsable Marketing chez LCB et Rhodia Silicones.

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de vous présenter mon projet de vive voix ; n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,

Thomas MOTEL

Mes compétences :

Marketing

International

Chimie

Gestion de projet

Management

Chef de Produit

Développement commercial

Qualité

Voile