Thomas PENET

Véritable homme de terrain, mon expérience me permet d’évoluer avec succès dans des environnements très concurrentiels aussi bien auprès des grandes enseignes de GSA et GSS que sur des réseaux plus traditionnels.



Dynamique, persévèrent et spontané, je place la relation humaine au centre de mon travail.



Mes compétences :

Management

Négociation

Stratégie commerciale

Anticipation

Commerce

Sourcing international