Thomas TOUSSAINT.EOBEWG.RU

Adeo Research est un cabinet de recherche créé en 2006, proposant des solutions aux acteurs du conseil en recrutement. Nous sommes basés à Paris est menons des recherches dans l'ensemble des pays européens. Nous procédons uniquement par chasse/approche directe dans tous les secteurs d'activité: industrie, grande consommation, hi-tech/IT/télécom, finance, santé, agro-alimentaire, etc...



J'ai rejoint la société en octobre 2006 en tant que Researcher International. De double nationalité française et suédoise, je mène des recherches en Europe dans l'ensemble des secteurs avec une spécialisation Hi-Tech/IT et Télécom.



Quadrilingue: Français, Suédois, Anglais et Allemand.



Mes compétences :

Approche directe

Chasseur de tête

Hi tech

Internet

Microélectronique

Recherche

Recrutement

Télécoms