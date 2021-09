Thomas WILLEMET

Langues :

- Anglais : parlé, lu et écrit. Obtention du TOEIC, score de 910 points sur 990.

- Espagnol : niveau scolaire





Connaissances informatiques:

- Logiciels d’image : Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign

- Logiciels de vidéo : After Effects, Premiere, Final Cut

- Logiciels web : Dreamweaver, logiciels de transfert FTP

- Logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point, Ms Project, suite bureautique iWork&

- Système d’exploitation : MAC et PC





Langages de programmation : HTML, CSS, Actionscipt 2, Javascript



Mes compétences :

Webdesigner

Directeur artistique