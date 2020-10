Tifenn TRIMOREAU

Je suis une personne qui n'a pas peur des nouveaux défis, je suis ponctuelle et très consciencieuse dans mon travail. J'aime apprendre des nouvelles choses. Je suis motivée, respectueuse et sérieuse. J'ai envie de découvrir d'autres aspects de mon métier ( infirmière de médecine du travail, infirmière scolaire).

Je m'adapte vite aux situations nouvelles et aux personnes.



Mes compétences :

Respect des engagements

Rigueur

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Empathie

Analyser écouter réfléchir agir

Réactivité

Apprentissage rapide