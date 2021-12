Tiffanie ROSA

Je suis jeune diplômée d'un Master en Management International. J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage de fin d'études aux Etats-Unis (Santa Fe, Nouveau-Mexique) dans le secteur de l'immobilier de luxe (Sotheby's International Realty).



Je suis issue d'une formation spécialisée dans la gestion de PME, mes compétences sont donc polyvalentes ce qui me permet de m'adapter facilement à différentes responsabilités.



J'aime apporter un travail de qualité, mon côté perfectionniste y est pour beaucoup.



Je m'intègre facilement en équipe. Je pense qu'il est extrêmement enrichissant de partager nos idées mais aussi de mettre en commun nos compétences.



Les défis sont une réelle source de motivation pour moi. Je mets toujours tout en œuvre pour parvenir aux objectifs personnels et professionnels.



Je pratique beaucoup d'activités sportives: natation, course à pieds, sport en salle, équitation, randonnée et sports d'hiver.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez que nous nous rencontrions!



Mes compétences :

Management

Commercial

Relation client

Immobilier

Logistique

Économie

Achats