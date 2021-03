Timothé BEDDELEEM (TIMOTHÉ BEDDELEEM)

Je suis actuellement étudiant en 2ème année de licence de Gestion à lIAE (Institut dAdministration des Entreprises) de Dijon et je suis à la recherche dun stage pour une durée de 1 à 2 mois pouvant débuter en Mai et/ou Juin 2021. Étant passionné par lactualité et la communication au sein des entreprises et des administrations, jaimerais idéalement travailler dans le domaine de la gestion, de la communication ou du marketing.



Lors de ma formation, jai suivi des cours de communication et de marketing mais aussi de stratégie, de comptabilité, de finance ou encore de statistiques et de gestion qui mont permis dapprofondir mes connaissances dans ces domaines. Sérieux et pragmatique, je suis régulièrement lactualité nationale et internationale sur les réseaux sociaux et je mintéresse vivement aux moyens de communication et dinformation.