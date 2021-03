Timothée BOURGEOIS

Diplômé d'un doctorat réalisé au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (CEA, CNRS, Université Paris-Saclay), j'ai travaillé à l'Université de Dalhousie pour étudier la biogéochimie de l'Océan Arctique à l'aide d'un modèle océanique (NEMO). Je suis actuellemment à NORCE Climate et au Bjerknes Centre for Climate Research pour étudier la robustesse des projections climatiques CMIP. Spécialisé en modélisation des cycles biogéochimiques marins, je suis intéressé à continuer mon parcours professionnel dans le domaine de l'océanographie opérationnelle ou des sergices climatiques, dans des sociétés telles que Mercator Océan, CLS, etc.



Mes compétences :

Biogéochimie marine

Modélisation (NEMO, PISCES, ROMS, ECO3M)

Programmation (MATLAB, Python, FORTRAN)

Océanographie

Traitement et visualisation de données