Timothée MARTY

-Double compétence: Master Management / Master génie industriel et logistique

-Trilingue Anglais Espagnol

-Expérience de 15 ans en tant que manager d'unité industrielle ou logistique dans les PME et Grands groupes

-management et supervision d'équipe de plus de 200 personnes vers les standards attendu de sécurité, qualité, performance, expérience client et contrôle des coûts.

-recrutement, formation et mentoring de collaborateurs

-planning, implémentation et suivi de projet uindustriels et logistiques: investissements industriels, 5S, Lean Management, Kaizen

-planning et évaluation des besoins, prévisions de volumes.



Mes compétences :

Management d'équipes

Direction de site

Responsable achat

Maintenance industrielle

Responsable de production

Responsable

Industrie

Production

Management