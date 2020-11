Tombo Gregoire ZERBO (ZERBO TOMBO GREGOIRE)

JUILLETT-2019-SEPTEMBRE 2020:



Directeur des opérations chez CICC SARL.



1-Chargé de la planification des flux logistiques,

2-Chargé de validation des états fournisseurs,

3-Chargé des relations avec des partenaires,

4-Chargé de la réalisation de divers projets de construction CICC SARL.

5-Chargé de la mise en place du procédure de gestion intégré.







OCTOBRE -2020 A NOS JOURS :



Directeur des opérations chez African Skills Services (A2S) Burkina-Mali-Cote D'ivoire



Tâches :

1-Chargé de la promotion et du développement des activités

2-Elaboration des plans clients

3-Conception et adaptation de propositions contractuelles

4-Conception des différents supports physiques et électroniques de gestion et de contrôle des entrée et des sorties.

5-Mise en place des principes et procédures de gestion.

6-Validation des contrats fournisseurs

7-Elaboration du budget,

8-facilitation relationnel,

9-Formation des formateurs