Tony BRIZARD

Après une expérience au sein de plusieurs associations dans le domaine de l'audiovisuel (vidéo, son) et un parcours professionnel dans la maintenance électronique, puis une formation d'ingénieur du son, j'ai crée avec deux associés une société de réalisation audiovisuelle pour les industriels, collectivités, commerçants et associations.Array



Nous avons également créé en 2008 une web TV locale permettant aux associations et aux particuliers, comme aux entreprises de faire la promotion de leurs activités et initiatives au travers de reportages, agenda, petites annonces, etc.Array



Mes compétences :

Cameraman

Monteur vidéo

After effects

DAO