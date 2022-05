Tony CARMONA

Déjà fort d'expériences professionnelles auprès d'importants groupes implantés dans les Pyrénées-Orientales, et étant formé aux divers domaines du commerce, je m'intéresse fortement aux relations interpersonnelles et à la vente.



Passionné par le sport et les voyages, je suis aussi très impliqué dans la vie associative (Restos du Cœur, Jeune ambassadeur UNICEF, dons, animations et préventions... Obtention du 1er prix du civisme régional en 2010)



Depuis 2013, je suis technico-commercial à Securitas Direct (secteur P.-O.).



Mes compétences :

Commercial

Bureautique

GRC

Tutorat de stagiaires

Relation clientèle