Tony CHAVANNE

Jeune étudiant diplômé d'un BTS Design d'Espace, d'une manaa et d'un Bac Agencement j'ai de nombreuses connaissances pratiques/théoriques des outils informatiques liés aux dessins 2D et 3D ainsi que certaines notions de réglementations pour les constructions.



Passionné par l'architecture et son évolution mon ambition est de trouver un poste intéressant et stimulant me permettant de développer mes compétences personnelles.







Ma deuxième passion est le commerce, c'est pourquoi depuis 2 ans déjà je suis animateur commercial pour la société Projef. (en plus des études).



Mes compétences :

Autocad

Sketchup

In Design

Photoshop

Pack Office

Power Point