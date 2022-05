Suite à mon BTS SIO en spécialité SISR en alternance, je me suis orienté vers une école d'ingénieur en alternance. Actuellement je suis en 3ème année en Sécurité Informatique (SI) et j'occupe en parallèle de mes cours le poste d'administrateur systèmes et réseaux au sein du Réseau GES.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Microsoft Windows Server

Cisco

Virtualisation