Tony DEMOL

Ingénieur d'études et développements dans le domaine du paiement à distance au sein de la société Worldline (Atos), je me spécialise dans le domaine de la qualité et des architectures d'applications entreprises au travers des technologies JEE.



Je m'intéresse de près au mouvement du CraftsmanShip, de la qualité logicielle, du continous delivery, et du continuous testing.



Je suis également membre du JUG (Java User Group) Tours, du GDG (Google Developper Group) Tours et Tours JS (Javascript).



Certifications :

- Java SE 7 Programmer 1 - Associate (1Z0-803) : https://www.youracclaim.com/badges/b34cbd44-b82c-4000-a995-56aca2c9dd7b/public_url

- Java SE 7 Programmer 2 - Professional (1Z0-804) : https://www.youracclaim.com/badges/8199751a-dc71-463e-965b-29f30319441d/public_url



Mes compétences :

JEE

Hadoop

Python

PHP/HTML/JS

J2ee

Ejb

Développeur

Php

Jpa

Architecture

Uml

Eclipse

C++

Java EE

OpenEJB

Tomcat

Gestion de projet

Docker

Cucumber