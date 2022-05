Tony DESCHAMPS

Je suis une personne dynamique qui ne cesse de prouver sa motivation. Je recherche aujourd’hui à m’investir à nouveau dans l'organisation d'un projet où je pourrais contrôler le déroulement, avoir une vision d’ensemble de celui-ci notamment par la maîtrise des coûts et des délais afin d'assurer le succès du projet.



---------------------------------------------------------------------COMPÉTENCES-------------------------------------------------------------------



Maintenance immobilière :

- Gestion technique

- Gestion de projet

- Management de l’externalisation

- Droits des contrats



Santé & Sécurité :

- Analyse des risques

- Normes et réglementations

- Préparation du diplôme Chef des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes (SSIAP3)

- Document Unique d’Évaluation des Risques



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Office

Réactivité

Sens du service

Anticipation