Tony HAUDIQUET (TONYHAUDIQUET@HOTMAIL.COM)

PARCOURS PROFESSIONNEL :



Tel : 06 10 38 82 13



Groupe Pomona depuis 15 ans :



D'abord au sein des Produits de la Mer Frais :

2000 - 1 an 1/2 chef de secteur GMS (2 M€)

2002 - 3 ans responsable restauration hors domicile (équipe de 7 personnes) 6 M€

2005 - 3 ans responsable département marée import export (8 personnes) 13 M€



Puis au sein des produits frais, ultra frais et surgelés :

2009 - intègre la branche PassionFroid en tant que Manager des Ventes RHF

2013 - Chef des Ventes Paris Sud (10 collaborateurs, 12 millions d euros)



FORMATION :

1999 - Maîtrise Ingénierie du commerce et de la vente, spécialisation commerce international. IUP de Sceaux

1998 - Licence Ingénierie du commerce et de la vente. IUP de Sceaux

1997 - DUT Techniques de commercialisation. IUT d'Evry



Mes compétences :

commerce

commercial

import

produits de la mer

chef des ventes

agroalimentaire

manager

export

exports

responsable

Fournisseur restauration