Tony HELION

Juriste généraliste, mon parcours m'a permis de développer des compétences comportementales ainsi qu'une connaissance du secteur de l'assurance, au delà de ce que ma formation initiale me permettait. J'ai su m'impliquer dans la vie de l'entreprise de sorte à comprendre sa stratégie, sa vision de l'activité au sein de secteur de l'assurance et de la finance.

Mes fonctions de chargé d'enseignement m'ont amené à développer mes compétences en matière d'animation et gestion d'un groupe, ainsi qu'en terme de conception de supports et réalisation d'un programme pédagogique dans un délai imparti.

La curiosité, la soif de connaissance et la volonté de partager les savoirs et compétences acquises sont les puissants moteurs de ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Droit des contrats

Droit des obligations

Droit des assurances

Droit pénal

Droit de la famille

Droit patrimonial de la famille

Droit des sociétés

Droit de la construction

Droit bancaire

Formation

Négociation

Veille juridique

Analyse

Conseil juridique

Conception-rédaction

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Assurance

Prévention des risques professionnels

Risques psychosociaux

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word