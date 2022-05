Tony MONTIGNY Nationalité française

9 rue Claude Lorrain Célibataire

91420 Morangis 22 ans, né le 18.05.1990

Tel :06.26.70.27.69 Titulaire du permis B

Email: tony.montigny@hotmail.fr



Technicien Supérieur

Mécaniques et Automatismes Industriels



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Société Smiths Heimann Intérim 3mois ½, (2012)

- Fabrication et maintenance de platines (ligne de détection)

- Câblage de baies informatiques

- Programmation de logiciels (Cargo Pat)



Société Eaton Intérim 2mois, production de pièces aéronautiques, (2012)

- Fabrication de pompe à huile pour les avions/fusées

- Soudure fusion Plasma et TIG

- Tests de mise en pression « pneumatique » et « hydraulique »



Projet de BTS une année, (2010)

- Conception du projet sur Solidworks

- Programmation des automates

- Réalisation du cahier des charges

- Choix des matériaux, demande de devis et commande.

- Câblage des armoires électriques



Stage de BTS, Société Giltec 2mois, (2009)

- Réalisation d’une scie à panneau

- Création des plans sur Solidworks

- Choix des matériaux, demande de devis et commande.



FORMATIONS

2008-2011 BTS Mécaniques et Automatismes Industriels, Lycée Parc de Vilgénis - 91300 Massy.

2005-2008 Bac STI Génie Electrotechnique, Lycée Clément Ader – 91200 Athis-Mons.

Anglais : Lu, écrit, parlé.

Logiciels : Microsoft Office, Solidworks, Cargo Pat.



AUTRES EXPERIENCES

2011 (4mois) Missions d’intérim : Maintenance, production industriel et élaboration plateau repas.

2011 Mc Donald’s Ouest à Morangis (9 mois), Equipier polyvalent.

Juillet 2010 STP, Société de traitement de presse à Chilly-Mazarin, Opérateur de presse.

2009 – 2010 Société Cora à Massy 91300 (7 mois), Employé commercial.

Juillet 2008 et 2009 Espace Nautique du Val d’Orge à St Geneviève. Accueil et orientation des usagers.



CENTRES D’INTERET

Sports : Plongée N2 (8ans), préparation initiateur (E1), Natation, Football.

Loisirs : Cinéma, Modélisme.