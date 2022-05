Tony MORCHOISNE

Mon cursus scolaire s’est arrêté en première STT, j'aime apprendre, je suis curieux de nature, le système scolaire n'était peut-être pas fait pour moi. J’ai par la suite occupé différents postes dans le domaine de la vente. Dans le but de validé des compétences acquises sur le terrain, j’ai obtenu le titre professionnel de vendeur conseil en magasin. Ce diplôme m’a permis de conjuguer ma passion de la moto et le métier de la vente. J’ai alors intégré le village moto, à Orvault, en qualité de vendeur en accessoires pour motos et motards.



Seulement, il y a neuf ans, j’ai été victime d’un accident de moto dans lequel j’ai perdu ma jambe gauche. À la suite de cet accident, j’ai pu reprendre mon activité rapidement malgré le piétinement et le fait d’être debout toute la journée. Après dix ans dans la même entreprise sans perspective d'évolution. J'aimerais m'orienter vers de nouveaux projets professionnels.



Mes compétences :

Ténacité

Créativité (résolution de problèmes)

Aisance relationelle

Curiosité

Analyse des besoins