Toomuchstyle UEBO

Nombre de artista - big uebo



Desde ginebra suiza













Desde los anos 80.…………,me he interesado al rap.





A la edad de 13 anos,entre amigos,formamos un grupo que se identificaba con este

Estilo musical. < < criminal assault > > era el nombre del grupo y cantabamos hardcore

Frances.el grupo se deshizo poco tiempo despues.por mi parte,continue a escribir textos

Y segui ensayando en casa.



A inicios de 1991,me uni al grupo < < puro latino > > .en aquel momento,estaba

Escribiendo mis primeros textos en espanol. < < puro latino > > era en aquella epoca

Relativamente bien conocido en ginebra,por su equipo < < 2ms > > compuesto de breakdancers,

Graffitti,musicos,cantantes y dj ‘s turntablists.tuvimos la suerte de subir a la escena de algunas salas

Ginebrinas como < < l usine > > , < < le new > > , < < les avenchets > > asi como para la fiesta de la musica

De ginebra y un concierto en neuchatel.con el correr de los anos < < puro latino > >

Tambien llego a deshacerse y yo continue a ensayar con el equipo < < 2ms members > >



En 1999,volvi a la escena en artamis (ginebra) y en el 2000 en la sala del palladium

(ginebra) bajo el nombre de expansive records flamante label ginebrino de hip hop.



En 2002,participe en el album de spk distribuido por expansive records.para el

Lanzamiento del album dimos un concierto en el marco del evento cultural suizo

< < expo.02 > > .



2006,mas motivado que nunca,trabajo durante hace varios anos en mi propio album.trabajo

Mi estilo,cantando en mi lengua materna el espanol,con algunas conotaciones de ingles.

Acudi a varios estudios para grabar una primera maquetta





