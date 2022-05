Toufik BELLAL

À la suite de deux master 1 de l'université de Bordeaux (en droit des affaires et en droit de patrimoine), j'ai été admis dans le master 2 en Ingénierie Patrimoniale de l'université de Tours.



J'ai effectué mon stage de fin d'étude (4 mois) dans le cabinet de gestion de patrimoine indépendant PVLA Conseil, avec la rédaction d'un mémoire de fin d'étude dont le sujet était : La SCPI, comme outil de gestion de patrimoine.



Diplômé du Master 2 "Ingénierie Patrimoniale" de l'université Tours, mon cursus universitaire témoigne de ma curiosité sur les problématiques patrimoniales et a été réalisé dans l'objectif de devenir ingénieur patrimonial. Je dispose à travers de mon cursus universitaire, de compétences que j’ai développé en Droit des affaires, le Droit du patrimoine, ainsi que dans l’Ingénierie patrimoniale. Mes connaissances solides en fiscalité et en produits financiers mais aussi mon savoir-être, feront de moi un maillon productif.



Actuellement, je suis en recherche d’une opportunité professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine.



Mes compétences :

Comptabilité financière

Fiscalité

Droit des affaires

Droit bancaire

Droit civil

Gestion de patrimoine