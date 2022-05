Toufik BITITE

Chargé de conception sous Catia V5, de suivi de réalisation et de mise au point d'outillages pour le formage (type poinçon ou poinçon-matrice), la soudure (maquettes de montage), l’usinage (fraisage et tournage), le repoussage, la reprise en découpe laser, le contrôle, le pliage et le cintrage.

Je travail en interface avec l'atelier de production et ses différents chefs d'équipe. Industrialisation des pièces clients Création du mode opératoire et élaboration des gammes de fabrication de pièces. Résolution des problèmes techniques et rédaction des spécifications techniques. Suivi de la fabrication



Mes compétences :

Lecture et interprétation de plans

Preparateur methodes

Accompagner la réalisation de préséries

Conception sur catia V5 volumique et surfacique