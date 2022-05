Toufik NADOURI

En ce qui concerne mon cursus scolaire, je suis diplômé de Commerce international (Licence professionnelle), et durant mon parcours, j'ai effectué deux stages au Canada, en import-export, et un stage à Orly zone de fret en tant qu'agent de transit aérien.



Concernant mon parcours professionnel, j'ai une expérience d'un an en tant qu'agent administratif en logistique et une expérience de 6 mois en tant que chef d'équipe en logistique.



Actuellement, je suis à la recherche d'un poste correspondant à mon domaine de compétence, à savoir les techniques du commerce international (import-export, transit de marchandises, incoterms, crédits documentaires)