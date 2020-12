Touhami CHABIR

Mr CHABIR est de formation dIngénieur industriel et un DEA en Logistique et Organisation.

plus de 24 ans dexpérience dans le domaine du conseil, chef de projet de plus dune centaine de missions, il a une grande expérience en gestion et management des grands projets. Il a par ailleurs, une large expérience pédagogique et coaching de part son expérience dans la formation universitaire, professionnelle, de la formation continue et en ingénierie pédagogique. Directeur dun bureau détudes et de formation et intervenant en tant quexpert en management de projets, il fut également enseignant vacataire à lEcole Nationale dIngénieurs de Tunis et assure depuis plus de 2015 des cours au profit des étudiants de Master Industriel à l'ISET et ISMM- Monastir, Tunisie.

Ses qualifications principales sont :

Management et pilotage d'activité : gestion déquipe, gestion financière, recrutement, management de linnovation(secteur, textile, agro-alimentaire, étude et conseil).

Expert dans le management des structures publiques ( API, CNSS, technopole)

Expert qualité Normalisation et métrologie.

Assistance et conseil en management & Organisation.

Formation dans le management industriel, qualité, les outils de la qualité, audit et évaluation.



Mes compétences :

- Qualité

- Management de projet

- Logistique gestion Industrielle

- Coaching

- Plan d'affaire et entreprenariat