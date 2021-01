Tu-Anh PHAM

Titulaire d’un master en Finance de marché d’une grande école (SKEMA Business School) et d’un master en gestion des risques et gestion de portefeuille. Avec une courte formation en développement informatique, j'ai acquis des bases du développement d'outils en informatique pour automatiser certaines tâches et pour modéliser les données de statistiques.



L'appétence pour le travail en équipe, la capacité d’apprentissage et d’adaptation rapide et la capacité de travailler sous pression.



Je suis bilingue en Anglais.



Email: anh@pham.paris



Mes compétences :

Macroeconomic

Finance

Corporate Finance

Python

Visual Basic for Applications

SAGE 100

Contrôle de gestion

Esprit d'équipe

C

Comptabilité

Gestion du risque

Investissement

Finance de marché

Analyse financière

Analyse technique