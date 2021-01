Typhène BUCHERON

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Licence STAPS - Mention Activité Physique Adaptée et Santé (APA-S). Mon objectif principal est d'acquérir cette licence afin d'obtenir un emploi sous le statut d'encadrant en APA-S (en Soins de Suite et de Réadaptation ou en tant que franchisé). En parallèle, je suis actuellement préparatrice et livreuse de commande dans un E.Leclerc Drive afin de pouvoir subvenir à tous mes besoins personnels (paiment d'étude, de logement, ect...).



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Respect des règles (hygiène et sécurité)

Souriante

Sens du contact

Rigoureuse

Organisation