Ulrich ULRICH -HAEHNEL

Madame, Monsieur,



Après 24 années d’expérience dans le secrétariat administratif en tant que salariée notamment dans le domaine de l’immobilier et la construction, j’ai pris conscience du besoin émergent et grandissant des TPE, PME pour trouver une solution à leur gestion administrative sans passer par la case « embauche ».



J’ai donc décidé de mettre mon expérience et mes compétences aux services des artisans, TPE, PME, professions libérales… et tout simplement, de toutes les structures qui ont ou qui pourraient avoir besoin de mes prestation



-----



Secrétaire indépendante depuis 2008 (sous statut micro BNC, puis depuis 2012 sous statut EIRL), je propose mes services de secrétariat à distance pour le traitement de vos fichiers numériques dans les secteurs d'activité ci-dessous :



HUISSIER :



Procès-verbaux de constat voirie, chantier avant et après travaux.

Etat des lieux de locaux commerciaux, appartements ou maisons.



IMMOBILIER - PROMOTEUR CONSTRUCTEUR - SYNDIC :

Courriers, rapports de chantier, p.v de fin de travaux, procès-verbaux d'assemblée générale, etc.



JURIDIQUE :

Courriers, conclusions, etc.



SINISTRE CONSTRUCTION - EXPERT EN BATIMENT OU ASSURANCE :

Rapports d'expertise sinistre construction.



Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter.



Fabienne HAEHNEL-ULRICH



Mes compétences :

Immobilier

Secrétaire indépendante

FREELANCE

Construction

Juridique

Rapport technique de la construction

Rapport d'expertises

Constat d'huissier

Etat de lieux maisons appartements