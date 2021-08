Ulrick VILBRUN

Je sais faire preuve de diplomatie.



Mon état desprit: « Une vision sans action nest quun rêve. De même laction sans vision mène nul part « !



Autonomie, responsabilité, rigueur résume ma

personnalité. Ayant un bon sens relationnel et un

esprit déquipe. Je sais faire preuve découte afin de

retranscrire au mieux un besoin et atteindre les objectifs fixer.



Je suis dessinateur projeteur généraliste ayant pour ambition le pilotage d'activités industriel.



Une première expérience dans le domaine de la pétrochimie et une seconde dans lautomobile en tant que dessinateur aujourdhui la PHARMA pour HVAC, tuyauterie.



Je maitrise les outils CAO-DAO 2D-3D solide et surfacique tels que Autocad, Microstation, SolidWORX et Catia V5. Pour la création et modifications déléments.

Jétudie la faisabilité des implantations usine (environnement, ergonomie, gestion des flux et process). En interaction avec le métier pour être en phase sur toutes les différentes étapes dun projet.

Jai par ailleurs travaillé sur la mise à jour et création de plan schémas PID, PFD sur Smartplant PID.



SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et pétrochimie.



Présent dans 24 pays, fort de ses 80 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 8 500 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d'envergure, allant des études jusqu'à l'industrialisation et la production.



Travail effectué:



Dans le cadre d'une mission chez PSA Peugeot Citroën, J' interviens sur des études en installation de moyen industriel pour la fabrication de véhicule automobile.



Mes compétences :

2D

Modélisation 3D

DAO

Lecture de plan

Pétrochimie

Marketing stratégique

Etude technique

Recherche documentaire

Ingénierie

Catia v5

Rédaction technique

AutoCAD

CAO

Rédaction web