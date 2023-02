Urgens MARTINEZ

Ma passion du bâtiment et mon expérience en tant que fournisseur de produits spécifiquement liés à ce marché, ainsi que mon expérience dans le recrutement et le placement de personnel spécialisé, m'ont permis de développer et consolider mes compétences dans les domaines:



- du management du personnel permanent et temporaire

- de la négociation et l’organisation commerciale

- de la technique et de la gestion.



La curiosité, la pugnacité et le besoins d'actions sont mes moteurs pour me permettre de nourrir mon horizon professionnel et intellectuel.



Mes compétences :

Bâtiment

Responsable d'agence

Commercial

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Vente B2B

Management personnel intérimaire spécialisé BTP

Direction de centre de profits

Legislation

Tempo

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware