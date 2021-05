Ursula GRIMALDO BUSTAMANTE

6 ans d'expérience dans une entreprise multinationale américaine, en tant que "business analyst" dans les départements Service Desk/ IT Finance /IT HR, Spécialiste Sharepoint et Coordinatrice de projet IT. Je suis une jeune femme optimiste et dynamique qui recherche du travail en Suisse dans les domaines de l'IT, finance IT, ressource humaines IT ou administration IT. Je suis ouverte à tous types d'entreprise



Mes compétences :

Gestion de projet

Business analyst Content Management

Polyvalent Beautician