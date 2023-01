Valentin M

Creee en 1968 l'UFF (Union Financiere de France) est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptes aux clients particuliers, aux entreprises, aux dirigeants et aux sportifs professionnels et athletes de haut niveau.



Ma mission consiste à réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de mes clients. Définir avec eux la meilleure stratégie dinvestissement à lissue dune analyse de leur patrimoine en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs



Vous pouvez me contacter au 0627039211 afin d'effectuer un bilan patrimonial.