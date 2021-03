Valentin QUERNE

Bonjour et bienvenue sur mon profil. Je suis QUERNÉ Valentin, je suis à la recherche d’un emploi dans les domaines de l’Informatique, des Multimédias, du Commerce et de la Communication principalement. Toutefois je suis ouvert à toutes propositions, ayant un rapport ou non avec les domaines cités précédemment.



Avec un parcours assez atypique et une auto-formation, je suis devenu quelqu’un de polyvalent.



On dit de moi que je suis de nature curieuse, calme et sympathique.



La dualité technique et commerciale qui me caractérise, me permet d’appliquer mes compétences de façon concrète et réfléchie dans le monde de l’entreprise.



Mes compétences :

Linux

Windows

Sony Vegas

Mac OSX

Développement web

Maintenance informatique

Windows Server 2012

Hardware / software

Javascript

Php/mysql

Html/css

Suite Adobe CS6

Mobile OS

Suite Office 2013

Réseaux informatiques & sécurité

Techniques de ventes et négociation

Conseil

Produits Multimédias et Numériques